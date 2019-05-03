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Приватбанк заявил о рекордной прибыли в 2018

Банк обеспечил рекордную прибыль за счет увеличения комиссионных доходов.

Приватбанк заявил о рекордной прибыли в 2018
Фото: София Гаврилюк

Приватбанк в 2018 году увеличил чистый комиссионный доход в полтора раза - до 15,2 млрд гривен, что стало основным фактором получения рекордной прибыли.

Об этом говорится в подтвержденном аудиторской компанией E&Y Годовом отчете банка, сообщает пресс-служба банка.

"Увеличение количества активных клиентов на 10% и рост объемов транзакций, как в отделениях, так и по онлайн каналам, позволили добиться увеличения чистого комиссионного дохода на 49% по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, рост чистых комиссионных доходов при увеличении по сравнению с 2017 годом операционных расходов на 14,7% обеспечил по итогам 2018 года прибыль на сумму 12,8 млрд гривен.

"Комиссии формируют значительную часть прибыли банка и выступают важным фактором устойчивости бизнес-модели: чистый комиссионный доход банка на 109% покрывает административные расходы", - отчитываются в банке.

Таким образом, в 2018 году Приватбанк оказался одним из лучших в Украине по показателю превышения доходов над расходами, достигшим 45%.

В пресс-службе напомнили, что, по данным НБУ, Приватбанк доминирует на рынке розничных безналичных операций в Украине и обеспечивает поступление 42% чистого комиссионного дохода всего банковского сектора.

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