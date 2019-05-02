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Суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"

Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая и 23 мая.

Суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"
Фото: Макс Левин

Хозяйственный суд Киева подтверждает информацию о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский, который сейчас проживает в Израиле, подал пять новых исков к Национальному банку и Приватбанку.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Радио Свобода.

Согласно сообщению, Коломойский оспаривает пять кредитных договоров и свое поручительство по ним.

Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая (два заседания) и 23 мая.

Напомним, ранее украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

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