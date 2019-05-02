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Международный поезд "Мукачево-Кошице" начнет курсировать 9 июня

Дорога с Закарпатья в Словакию займет около 4 часов.

Международный поезд "Мукачево-Кошице" начнет курсировать 9 июня

"Укрзализныця" анонсировала запуск поезда "Мукачево-Кошице" уже в начале лета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Международный поезд отправится в первый рейс 9 июня. Точного расписания движения еще нет, оно согласовывается и будет сообщено дополнительно.

Стоимость проезда будет стоить около 7,5 евро (225 грн), ожидаемое время в дороге - около 4 часов. Поезд будет курсировать по маршруту "Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево".

Напомним, 2 апреля "Укрзализныця" и Словацкие железные дороги запустили поезд "Мукачево - Кощице (Словакия)" в тестовом режиме.

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