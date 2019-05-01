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В Киеве подросток получил удар током при попытке взобраться на крышу вагона

На родителей составлены протоколы об админнарушениях.

В Киеве подросток получил удар током при попытке взобраться на крышу вагона
Фото: София Гаврилюк

В Киеве подросток залез на крышу вагона и получил сильный удар током. Инцидент произошел вечером 30 апреля в Дарницком районе, сообщает столичное управление полиции.

По информации правоохранителей, трое 13-летних подросткой гуляли на железнодорожных путях и решили прокатиться на крыше электрички. Один из мальчиков прикоснулся к электрической дуге и получил мощный удар током.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, мальчика госпитализировали. У него ожоги 45% тела, в частности, левой руки и ноги и туловища.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются. На родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении, что предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, за последние несколько недель это уже не первый случай травмирования подростков на железной дороге. В двух случаях "зацеперы" получили серьезные электротравмы и госпитализированы в тяжелом состоянии, в одном случае подросток сорвался с поезда и скончался в больнице два дня спустя.

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