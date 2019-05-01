Facebook показал первые примеры глобального изменения дизайна

Перемены коснутся как приложения, так и десктопной версии.

Фото: facebook

Компания Facebook анонсировала глобальный редизайн сайта и приложения, а также запуск мессенджера для рабочего стола. Об этом глава компании Марк Цукерберг сообщил на открытии конференции для разработчиков F8.

После редизайна на сайте и в приложении Facebook исчезнет традиционная синяя "шапка". Многие изменения станут заметны сразу, а полный редизайн проведут в ближайшие несколько месяцев.

Фото: facebook

Дизайн получил название FB5, в нем компания делает акцент на группах пользователя: эта вкладка изменена полностью и обещает показывать новости сообществ в соответствии с предпочтениями пользователей.

Новая версия Messenger будет запускаться быстрее, кроме того, появится версия для рабочего стола в операционных системах Windows и MacOs.

Также компания представила новую функцию Meet New Friends, которая поможет пользователям находить новых друзей через общее место работы, учебы или город.

Для ряда стран, где уже действует опция "приложения знакомств" будет изменен дизайн этой части сайта, также изменения коснутся отображения событий и настроек приложений для торговли.

Некоторые изменения коснутся также приложений WhatsApp и Instagram.

Напомним, Facebook в последние два года допустил утечку личных данных десятков миллионов пользователей и отвечал за это перед американским парламентом. Из-за массовой утечки данных в Евросоюзе приняли новую директиву о защите личных данных пользователей в интернете, из-за чего теперь все сайты обязаны уведомлять пользователей о хранении файлов cookie, связанных с посещением сайта.