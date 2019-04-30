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​Украинский военный ранен на Донбассе во вторник

Боевики стреляли возле Песков, Лебединского, Марьинки и Троицкого.

​Украинский военный ранен на Донбассе во вторник
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала вторника, 30 апреля, боевики на Донбассе четыре раза нарушил режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, в результате чего один украинский военный был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в ней.

Боевики стреляли возле Песков, Лебединского, Марьинки и Троицкого.

Напомним, 29 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

28 апреля, на Пасху, боевики трижды за сутки открывали огонь, потерь также не было.

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