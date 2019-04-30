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Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Также зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Песок; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ООС: из 82-мм минометов - в районе Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле Травневого.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции ООС - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Лебединского; из гранатометов различных систем - вблизи Песок.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в утренней сводке.

Напомним, в течение дня понедельника боевики шесть раз открывали огонь. Ранее, на Пасху, боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, потерь не было.

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