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Во вторник в Киеве будет прохладно, днем небольшие дожди

Температура днем - до 13 градусов тепла.

Во вторник в Киеве будет прохладно, днем небольшие дожди
Фото: EPA/UPG

30 апреля в Киеве ожидается облачная погода. Ночью прогнозируют умеренные, а днем небольшие дожди, местами сильный, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины облачно с проясненями, местами дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный 7-12 м/с температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +11...+17 градусов, в Хмельницкой и Черновицкой областях температура воздуха +13...+19 градусов. В Карпатах местами дожди, температура ночью +0...+5 градусов, днем +6...+11 градусов.

На севере облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие дожди, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +5...+11 градусов, в Сумской и Черниговской областях +1...+8 градусов, днем +10..+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5..+11 градусов, днем +14...+21 градус, в Полтавской области +12...+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами дожди, днем местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +4..+11 градусов, днем +10...+16 градусов, в Донецкой области +15...+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +17...+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью +6..+11 градусов, днем +18..+23 градуса.

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