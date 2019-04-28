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Выдачу биометрических паспортов в Украине приостановили

"Технический перерыв" продлится до 2 мая.

Выдачу биометрических паспортов в Украине приостановили
Фото: business.ua

До 2 мая все центры "Паспортный сервис", которые оформляют и выдают биометрические документы, приостановили работу по техническим причинам. Об этом сообщили в госпредприятии "Документ".

"Оформление и выдача загранпаспортов, ID-карт, вида на временное и постоянное проживание приостановлены с 17:00 27 апреля, продлится техническое обслуживание до 8:00 2 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

При этом оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет проводиться в штатном режиме.

Напомним, ранее Европарламент одобрил создание гигантской биометрической базы данных.

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