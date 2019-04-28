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Христиане восточного обряда отмечают Пасху

В Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение ПЦУ.

Фото: Макс Требухов

28 апреля христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху, один из самых важных праздников в христианстве.

Он установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В Пасху совершается особо торжественное богослужение с литургией. Его проводят обычно ночью или ранним утром - с рассветом.

Корреспондент LB.ua посетил Свято-Михайловский Выдубицкий монастырь в Киеве во время освящения пасхальных корзин.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Ранее сообщалось, что в Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение Православной церкви Украины. Его возглавил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Безопасность на Пасху и майские праздники в Украине будут обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей и семь тысяч сотрудников ГосЧС. В Киеве возле храмов на Пасху дежурят 1500 правоохранителей.

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