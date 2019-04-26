Полиция переходит на усиленный режим работы в связи с Пасхой и майскими

Безопасность будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей.

С 27 апреля, на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения Национальной полиции переходят на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители усилят меры безопасности вблизи культовых сооружений на период религиозных праздников и поминальных дней, противопожарной безопасности, а также безопасности на автодорогах.

Безопасность на пасхальные праздники будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей.

"В рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более чем 16 тыс. религиозных сооружений. Таким образом, ожидается участие в этих мероприятиях около 8 млн верующих. К обеспечению общественной безопасности планируется привлечь около 21 тыс. правоохранителей, из которых 20 тыс. - полицейские", - говорится в сообщении.

По словам главы Национальной полиции Александра Фацевича, органы полиции должны обеспечить обследование религиозных сооружений. Патрули также будут нести службу вблизи мест отдыха граждан, особенно у лесопарковых зон, чтобы не допустить пожаров.

Кроме того, полицейские будут обеспечивать безопасность на дорогах в связи с увеличением транспортного потока, особенно в части нерегулярных пассажирских перевозок.

Напомним, в этом году у украинцев будет пять выходных дней подряд с 27 апреля по 1 мая.