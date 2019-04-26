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Число погибших на шахте в ОРДЛО увеличилось до шести

Под завалами остаются 11 человек.

Число погибших на шахте в ОРДЛО увеличилось до шести
Архивное фото
Фото: Макс Левин

Спасатели нашли шестое тело на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на оккупированной территории Луганской области.

Об этом "Громадському" сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"На сегодняшний день мне известно, что на поверхность подняли тела пятерых погибших, а в целом нашли шесть тел. Сейчас ведутся горно-спасательные работы", - сказал он.

Таким образом, под завалами остаются 11 человек.

По словам Лисянского, на шахте взорвался газ метан.

"Он привел к выбросу угля и породы, что заблокировало горняков. По моей информации, к эпицентру взрыва еще спасатели не добрались. Была нарушена техника безопасности - не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана. Это очень затратные работы, таким образом, владелец шахты должен переключать людей по добыче угля на вот такие работы, а владельцам шахт это не всегда выгодно, потому что когда шахтеры добывают уголь - это их деньги, а когда они занимаются охраной труда, то конечно добычи угля меньше", - пояснил представитель омбудсмена.

Напомним, накануне на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошел взрыв. Сообщалось о трех погибших.

С 2014 года шахта прекратила работать, но в январе 2018 года она возобновила работу.

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