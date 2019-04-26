В Харькове заминировали станцию метро

В полицию Харькова около 16:30 поступила информация о минировании станции метро "Площадь Конституции". Об этом сообщает управление Нацполиции Харькова.

Кроме того, сообщается о минировании здании на улице Университетская, 5 и площади Конституции.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.

В полиции Харькова отмечают, что за последние несколько дней в полицию поступает от 7 до 14 сообщений о минировании разных объектов, ни одно из сообщений не подтвердилось.

В каждом случае открывается уголовное производство по статье о ложном сообщение об угрозе, телефонным хулиганам грозит до 6 лет заключения.