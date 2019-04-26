За три года количество посетителей Чернобыльской зоны увеличилось в 10 раз

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что количество посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с 2015 года до 2018 года увеличилось с 8 тыс. до 70 тыс. человек, при этом половина из них - иностранцы.

Об этом он рассказал журналистам, в ходе посещения Чернобыльской АЭС, передает «Интерфакс-Украина».

"Мы наблюдаем существенное увеличение посетителей зоны отчуждения. Если сравнить 2015 год к 2018 году, то поток посетителей увеличился с 8 тыс. до 70 тыс., это почти в десять раз", - сообщил Семерак.

Также он добавил: "Это говорит, что мы открыты и прозрачны. Это одна из гарантий того, что все работы, которые тут будут осуществляться и осуществляются под пристальным вниманием общественности, государства и наших международных партнеров".

Напомним, сегодня 33-летняя годовщина с дня Чернобыльской аварии.

Сегодня также на сайте Европейского банка реконструкции и развития появилась информация о том, что новый саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС готов к эксплуатации. Конфайнмент предотвратит попадание радиоактивных материалов в окружающую среду и на долгое время обеспечит безопасность работ по демонтажу старого укрытия и разрушенного энергоблока.

Общая стоимость строительства составила более 2,1 млрд евро.