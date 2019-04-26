В зоне ООС усилили бдительность накануне майских праздников

По состоянию на 26 апреля в Объединенных силах усилена бдительность, разведка и боевая служба. Командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению.

Об этом сообщается в пресс-центре штаба ООС.

"В частности, в период с 22 по 26 апреля под руководством командующего Объединенных сил состоялись проверки боевой службы на позициях, расположенных на переднем крае. Кроме того, проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операцию Объединенных сил", - говорится в сообщении штаба ООС на Facebook.

Наев, находясь на переднем краю обороны, лично проверил готовность средств бригад на наиболее угрожаемых направлениях, изучил положение и характер действий противника.

"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", - подчеркнул Наев.

"Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к сдерживанию вооруженных формирований Российской Федерации на всех возможных направлениях эскалации боевых действий", - сказано в сообщении.

Напомним, 17 апреля 2019 года Сергей Наев сообщил, что Объединенные силы вернули под контроль Украины 20 кв. км оккупированных территорий с начала операции Объединенных сил (с 30 апреля 2018 года).