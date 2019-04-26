Боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований девять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"25 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ: из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Гнутово и Пищевик; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Лебединское и Талаковка", - отметили в штабе ООС.

Также под обстрелами оказался населенный пункт Крымское.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение дня четверга боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было.