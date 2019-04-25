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​Украинские пилоты протестировали французские летные шлемы LA 100

Параллельно завершается адаптация технической документации под украинские стандарты.

​Украинские пилоты протестировали французские летные шлемы LA 100
​Украинские пилоты протестировали французские шлемы LA 100
Фото: facebook.com/kpszsu

В Киевской области военные летчики бригады тактической авиации выполнили первые полеты в новом французском шлеме LA 100.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

"После применения снаряжения на практике - впечатление авиаторов очень положительные. Шлем тестируют, «подгоняют» по всем параметрам, а параллельно - завершается адаптация технической документации под украинские стандарты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное снаряжения уже не первый год используется летчиками НАТО, в том числе французскими.

"Одно из главных преимуществ LA 100 - его вес. Если российский аналог ЗШ-7 весит около 2 кг, то «француз» вдвое меньше. То есть, в случае катапультирования нагрузка на шейный отдел позвоночника летчика составит уже не 40, а 20 кг. Несмотря на малый вес, шлем LA 100 достаточно прочный и легко выдерживает нагрузки. Стоимость французских шлемов значительно ниже", - сообщил старший инженер отдела эксплуатации авиационного оборудования подполковник Олег Наумук.

Фото: facebook.com/kpszsu

В течение трех месяцев новинку также протестируют в бригаде тактической авиации. После этого, командование Воздушных Сил будет ходатайствовать о закупке большей партии французских шлемов.

"LA 100 французского производства - удовольствие не из дешевых, однако наладить производство такого оборудования в Украине «с нуля» - еще дороже. Нужно сложное и дорогостоящее оборудование, а также сертификация в соответствии с международными стандартами. Поэтому пока оптимальным вариантом является импорт", - пояснил Наумук.

Напомним, в январе летчики ВСУ провели учения над Азовским морем.

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