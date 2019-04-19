Украина хочет привлечь Boeing к проектам по обновлению военной авиации

На встрече шла речь о потенциале сотрудничества в военно-технической сфере и ракетостроения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов встретился с директором по вопросам обороны и космической безопасности компании Boeing Стэнли Прусински. На переговорах они обсудили сотрудничество между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией Boeing. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Помимо этого на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных сил Украины.

По словам Турчинова, компания Boeing является ведущим предприятием в аэрокосмической отрасли, "а ее военные самолеты и вертолеты значительно превосходят российские аналоги".

Также секретарь СНБО отметил, что Украина заинтересована в эффективном военно-техническом сотрудничестве с компанией Boeing, это значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил нашего государства.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения.

В свою очередь, Стэнли Прусински выразил свою уверенность в перспективности долгосрочного сотрудничества. "Я всегда считал Украину интеллектуальным и техническим двигателем в Восточной Европе", - отметил он.

Напомним,12 февраля 2019 года, сообщалось, что в Киеве будут ремонтировать «Боинги». Это будет происходить на госпредприятии оборонпрома "Завод 410 гражданской авиации".

Завод уже начал освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing, проводя совместные работы на данных воздушных судах с компанией "Конкорд аэротехник".

Компания Boeing является крупнейшим производителем самолетов в мире.