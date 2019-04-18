Евросоюз прокомментировал решение суда по Приватбанку

В представительстве Евросоюза в Украине прокомментировали решение суда, признающее национализацию Приватбанка незаконной.

"И хотя это (национализация, - ред.) требовало вливания около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков ради восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность Приватбанка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны", - говорится в заявлении ЕС в отношении Приватбанка.

В ЕС напомнили, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать Приватбанк, по просьбе бывших владельцев как единственный эффективный метод защиты вкладчиков банка - украинского народа и бизнеса.

"Мы приветствуем реформу корпоративного управления Приватбанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию его бизнес модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы", - говорится в заявлении.

ЕС продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия для взыскания убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков. Обвинения и судебное разбирательство должны в полной мере использовать выводы отчета Kroll, которые были заказаны НБУ. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", - говорится в заявлении.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

США и ЕБРР заверили власти Украины в поддержке национализации Приватбанка.