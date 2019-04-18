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Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
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Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения по Приватбанку

НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники.

Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения по Приватбанку
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк Украины зафиксировал негативные колебания на валютном рынке после решения Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского о признании национализации Приватбанка незаконной.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе заседания СНБО, сообщает "Интерфакс-Украина".

"...Мы не можем прогнозировать сегодня, как это (решение суда - ред.) повлияет на курс, хотя некоторые колебания были ощутимы сегодня. Разница между утром и закрытием межбанковского рынка была плюс 15 копеек - в соотношении доллара к гривне", - сказал Смолий.

Он отметил, что НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники: "Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники, не допустить пока что информационного влияния, которое сегодня появилось, на стабильность банковской системы".

Как уточнил Яков Смолий, по предварительным заключениям, в случае отмены решения о национализации Приватбанка, Фонду гарантирования вкладов физическим лицам прийдется выплатить вкладчиками около 100 млрд грн.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года Приватбанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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