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«Укрзализныця» запустит новый маршрут Днепр - Перемышль

Поезда начнут курсировать с завтрашнего дня, 19 апреля.

«Укрзализныця» запустит новый маршрут Днепр - Перемышль
Фото: Александр Рудоманов

«Укрзализныця» запустит беспересадочный маршрут из Днепра в Перемышль. Первый поезд по указанному маршруту отправится уже завтра, 19 апреля. Об этом сказано на сайте «Укрзализныци».

«Укрзализныця» продолжает реализовывать выбранную стратегию - улучшать железнодорожную логистику как в пределах Украины, так и в международном сообщении. Теперь и жителям Приднепровья предлагается дополнительная опция путешествия в Европу», - сказано в сообщении перевозчика.

Сообщается, что в графике движения пассажирских поездов на этот год предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов Днепр - Перемышль.

Беспересадочные купейные вагоны Днепр - Перемышль начнут курсировать из Днепра в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка - Львов, переприцепки на станции Львов к поезду № 90/89 Львов - Перемышль.

Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля 2019 в составе поезда № 35/36 Перемышль - Одесса с переприцепкой во Львове к поезду № 70/69 Львов - Мариуполь.

Стоимость билетов будет зависеть от курса валют в день его покупки. На сегодняшний день, полная стоимость взрослого билета составляет 1814,32 грн, детский билет стоит 1161,76 грн.

Отмечено, что жители Днепра смогут круглогодично добираться до польского города, по указанному расписанию.

Напомним, два дополнительных поезда на Пасху "Укрзализныця" назначила по результатам голосования на Facebook. Исходя из опроса, были назначены еще два дополнительных поезда - Киев-Львов.

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