На следующий день после выборов. Госдолг Украины

Процитирую декабрьский материал сотрудницы киевского бюро «Би-би-си» Анастасии Зануды: «Наибольшая текущая проблема Украины (в макрофинансовом плане — Прим. М. С.) — пик выплат долгов предыдущих лет». В период с 2018 по 2022 год возвращение внешнего государственного и гарантированного государством долга вместе с процентами обходится Украине почти в 25,5 млрд долларов, — пишет она там же, поясняя далее:

«Темпы роста украинской экономики не позволяют рассчитаться по долгам самостоятельно. Чтобы вернуть старые долги, Киев мог бы снова взять в долг. Но ещё до объявления военного положения (вводилось на 30 дней с 26 ноября — Прим. М. С.) это стоило от 7 до 9 % годовых (если ещё точнее — до почти 10 % — Прим. М. С.). Политическое напряжение будет означать рост стоимости займов. МВФ и другие [подобные] кредиторы занимают под 2-3 % (… ~ 4 % — Прим. М. С.). Цена вопроса для возобновления сотрудничества с ними исчисляется миллиардами долларов (на тот момент возобновление сотрудничества с МВФ находилось под вопросом, первый транш по запущенной новой с ним программе поступил 21 декабря — Прим. М. С.)».

Фото: пресс-служба НБУ

«Из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу в 2019 и 2020 годах платежный баланс будет сведен с дефицитом и международные резервы несколько сократятся», — так комментировал Нацбанк в середине прошлого лета своё понижение прогноза собственных международных валютных резервов. Однако к концу года удалось прийти с их показателем выше прогнозировавшегося, и это несмотря на то, что тот ещё раз понижался в ноябре, а в январе прогноз на текущий год был пересмотрен в сторону повышения. Согласно ему они должны оставаться в 2019—2020 гг. на уровне $ 21 млрд. Именно такого значения в 2018 году достигли международные резервы Украины, выросшие до пятилетнего максимума, в том числе благодаря упомянутому траншу МВФ.

То, что «выплаты по внешним и внутренним долгам — основной риск для бюджета в ближайшие годы», указывает в недавнем комментарии для издания «Новое Время» (21.03.2019) и главный экономист компании Dragon Capital Елена Белан. «Это требует постоянного доступа к внешним и внутренним заимствованиям». В частности, по приводимым там же словам министра финансов Оксаны Маркаровой, в этом году Украине следует одолжить около $ 4 млрд. Без учёта средств, которые ожидается получить по программе МВФ. Помимо первого транша в $ 1,4 млрд, это ещё два примерно таких же, которые ожидаются соответственно в мае и ноябре, то есть — после президентских и парламентских выборов. И смогут быть получены только по положительным итогам предшествующих им очередных пересмотров программы. Которые, надо ли напоминать, явятся также важным макроэкономическим сигналом.

По словам Елены Белан, приводимым УНИАН, задержка следующего транша от МВФ несёт значительные риски для экономики, так как в этом случае правительство не сможет получить финансирование в бюджет от Евросоюза и выйти на внешний рынок с крупным выпуском евробондов, что необходимо для пополнения казны. Максимально с этими внешними заимствованиями можно тянуть до сентября, когда предстоят крупные внешние погашения, включая 1,1 млрд долларов по суверенным евробондам.

Объяснение укреплению нацвалюты с январского пика в 28,3 гривен за доллар до нынешних 27 стоит посмотреть в февральском развёрнутом комментарии в Фейсбуке главы Совета НБУ Богдана Данилишина. И там же узнать, почему к маю-июню исчерпает себя данный им «привід для спокою тільки у короткостроковій перспективі».

Всё это обусловит давление на национальную валюту. А определённым итогом первых ста дней новоизбранного президента, кто бы им не стал, окажется осенний курс гривны.