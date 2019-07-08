Фейк, который распространяет лично Владимир Путин

Попалось тут на глаза в «одном из самых влиятельных еженедельных деловых аналитических изданий России», как позиционирует сам себя журнал «Эксперт», интервью директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) и её же академика и даже члена Президиума Б. Н. Порфирьева.

Взял интервью заместитель главного редактора журнала Александр Ивантер. Как сразу заявляется в преамбуле материала: по мнению Б. Порфирьева, «нынешний климатический мейнстрим предельно огрубляет и выхолащивает проблему купирования глобальных аномалий климата и адаптации к ним». (Я специально хочу выделить этот тезис и ниже к нему отдельно вернусь — Прим. М. С.)

В самом же интервью господин академик на голубом глазу ставит нас в известность, что «разговоры о том, что человек — основной виновник глобального потепления, что в процессе своей хозяйственной деятельности он породил все эти [идущие с потеплением] ураганы и тайфуны, — мягко говоря, сильное преувеличение». Перед чем Порфирьев цитирует слова президента Путина, сказанные им двумя месяцами ранее на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя»: «Действительно, мы наблюдаем, видимо, глобальное потепление, только непонятны причины этого потепления, ведь ответа до сих пор нет. И так называемые антропогенные выбросы, скорее всего, не основная причина этого потепления… Наверное, антропогенные выбросы как-то влияют, но, судя по мнению многих специалистов, незначительным образом влияют».

(В те же дни — привожу просто как штрих для полноты картины, — например, портал о науке в России и за рубежом «Indicator.Ru» без каких-либо критических замечаний выпустил эти слова под заголовком: «Путин снял с человечества ответственность за глобальное потепление». К сведению, академик Б. Н. Порфирьев некогда стал известен сомнительным заявлением о том, что России глобальное потепление якобы «принесёт больше пользы, чем вреда»).

Получается чуть ли не традиционный порочный круг: сначала не находится никого, кто говорил бы первому лицу, как обстоят дела на самом деле. А затем общественность дезинформируется, получая в подкрепление распространяемой лжи слова от самого Президента!..

Что ещё хуже, ложь о том, что якобы имеется «значительная неопределённость в оценках изменения климата… отсутствует единое мнение в мировом и российском научных сообществах о причинах глобального потепления и способах борьбы с ним», — является официальной позицией РАН!

Тогда как, на самом деле, по тем же причинам глобального потепления научный консенсус достигнут: практически со стопроцентной степенью достоверности ясно, что происходящее изменение климата вызвано деятельностью человека! (Достоверность этого по «золотому стандарту» в пять сигм (99,9999 % вероятности неслучайного результата) была показана в феврале этого года, в 5-м Оценочном докладе МГЭИК (2014 г.) отмечалось о 95 %-ой в том уверенности, а в 4-м (2007 г.) — 90 %-ой.)

К чести российской науки следует указать, что учёные-климатологи и физики климата не остались в стороне, и выступили с письмом к президенту РАН, в котором выразили несогласие с противоречием её позиции, и президента РФ, к сложившемуся в мире научному консенсусу. Однако ни о полученных важнейших научных данных о достоверности антропогенных причин глобального потепления в пять сигм, ни о бескомпромиссности честных российских учёных в отстаивании научного подхода к оценке климатических изменений и анализу их причин, россияне не узнают из ведущих российских СМИ. В которых, например, как в газете «Известия», принято сопровождать новости по данной тематике издевательской припиской: «Вопрос глобального потепления — один из самых спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата». Действительности не соответствует ни то, ни другое — якобы спорность «вопроса» и наличие «климатических скептиков», каковые, с лавинообразным нарастанием прибывающих подтверждений глобального потепления, давно числятся по разряду отрицателей.

По последним данным, согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2017 году «концентрация удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере достигла нового рекордно высокого уровня. Нет никаких признаков изменения направления этого тренда, который обуславливает изменение климата в долгосрочной перспективе, повышение уровня моря, закисление океана и возникновение более экстремальных метеорологических явлений».

Как комментирует это генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас: «Научные данные недвусмысленны. Без скорейшего сокращения уровней CO2 и прочих парниковых газов процесс изменения климата будет вызывать всё более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле. Благоприятных возможностей для действий почти не осталось».

Всем нам надо отдавать себе отчёт в том, что «CO2 сохраняется в атмосфере в течение сотен лет. В настоящее время у нас нет какой-либо „волшебной палочки“ для удаления всего избыточного объема CO2 из атмосферы» (цитируется заместитель генерального секретаря ВМО Елена Манаенкова).

Возвращаясь к выше упомянутому тезису Б. Н. Порфирьева о «проблеме купирования глобальных аномалий климата и адаптации к ним». Что же предлагают (руководству России?) эти люди? Весной позапрошлого года Б. Н. Порфирьев выступал на очередном заседании Богомоловского клуба в Институте экономических стратегий РАН. На протяжении своей речи он клеймил «алармистские» предложения (признавая, что американские учёные считаются лидерами в области климатологии, Порфирьев беззастенчиво их называет «алармистами»). Сам он в свою очередь призвал делать «основополагающим принципом политики в отношении климатических изменений» адаптационные меры. «Цели климатической безопасности должны быть полностью подчинены целям общенациональной безопасности», — заявил он.

Что же имеется в виду? Куда более откровенно, называя вещи своими именами, выступил там же после Порфирьева бывший ельцинский заместитель председателя правительства РФ В. П. Полеванов, представивший себя как «не скептик и не алармист, а реалист». Суть выступления многоуважаемого Полеванова можно свести к его же словам (это непосредственная цитата): «Борьба с изменениями климата — глобальное жульничество. Это борьба за миллиарды долларов, за возможность политически влиять на развивающиеся страны, возможность заявить: вы не соблюдаете нормы выбросов CO2, значит, мы летим вас бомбить».

И если глобальное потепление, конечно же, никакое не «жульничество», то с тем, что, судя по всему, близится час, когда в связи с ним начнут кого-то бомбить (и кто возьмётся гарантировать, что в ход не будет пущен ядерный боезапас?..), нельзя не согласиться с господами реалистами. Продвигающими среди первоочередных «адаптационных мер» к климатическим изменениям увеличение расходов на оборонку. Мировые военные расходы растут, достигнув ныне небывалой отметки со времён после окончания холодной войны.

Просто помните о том, что Doomsday Clock (Часы Судного дня) показывают сейчас без двух минут полночь. Последний раз так близко к ней их стрелки выставлялись прежде лишь однажды, в 1953 году, когда СССР и США разработали термоядерное оружие.