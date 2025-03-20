Навчання в майбутніх академічних ліцеях: навіщо вчитися три роки та для чого 10 клас

Утім, реформа встигла обрости численними міфами й побоюваннями. У матеріалі нижче — про кілька важливих аспектів, повʼязаних із профільною школою.

Механічне заучування значних обсягів теоретичного матеріалу, 14 і більше обовʼязкових предметів (кожен із яких, звісно ж, є «найважливішим») мають залишитися в минулому.

Україна переходить до європейської моделі освіти, яка відповідає міжнародним стандартам. Реформа НУШ передбачає, що учнівство отримає більше свободи вибору, гнучкі моделі навчання та нові можливості для особистісного розвитку.

Фото: osvita.cv.ua

Яка найбільша перевага для учнівства в новій моделі профільної середньої освіти (академічні ліцеї)?

Найважливіша перевага — це можливість вибору та персоналізації освіти. Раніше школа диктувала, що і як вивчати, а учень чи учениця мали лише мінімальний вплив на цей процес. У старій системі, до слова, також був варіативний складник, але його визначали заклади освіти. Тепер вибір учня / учениці має стати усвідомленим і багаторівневим:

Вибір профілю навчання, з яким пов’язані багато інших виборів. Ідеться про можливість вивчати поглиблено навчальні предмети або курси в межах профілю. Очевидно, що в математичному профілі передбачено поглиблене вивчення математики. Відповідно, математика — це вибір номер один у сенсі збільшеної кількості годин на вивчення цього предмета. Крім цього, закладено можливість обирати профільні курси. У вже згаданому математичному профілі це може бути, наприклад, комбінаторний аналіз або інші курси, повʼязані з поглибленим вивченням математичної освітньої галузі. Можливість так званого «вільного вибору». Вибір профілю не означає відмову від інших зацікавлень. Наприклад, учень чи учениця можуть вивчати окремі курси з літератури або опановувати другу іноземну мову, навіть якщо основний профіль — математичний.

До слова, обовʼязкові предмети й курси нікуди не зникають (на цьому багато маніпулюють, стверджуючи, що в профільній школі не знайшлося місця для вивчення фізики, хімії, географії та біології).

Незалежно від обраного профілю, усі учні й учениці 10–12 класів обов’язково вивчатимуть:

українську мову та літературу;

історію та громадянську освіту;

математику;

іноземні мови;

захист України;

фізичну культуру.

Ці освітні компоненти забезпечують опанування тим, що необхідне кожному громадянину й кожній громадянці, незалежно від професії.

Природничі науки теж залишаться важливою частиною освітнього процесу. У 10–11 класах природничі предмети й курси будуть обов’язковими для всіх учнів і учениць без винятку. Це забезпечить формування цілісної наукової картини світу й компетентностей у галузі природничих наук, необхідних кожному випускнику й кожній випускниці.

У 12 класі природничі науки вивчатимуть учні й учениці, які обрали:

природничі профілі (на поглибленому рівні);

природничі предмети та курси як вибіркові (для тих, хто ними цікавиться, але обрав інший профіль).

Якщо порівняти типовий навчальний план поза реформою НУШ (див. Зображення 1) і те, що пропонує нова профільна школа, нескладно зробити висновок про більшу свободу вибору для учнівства порівняно з попередньою системою, де було визначено «вибірково-обовʼязкові предмети».

Тепер учні й учениці практично формують власну освітню траєкторію, обираючи профільні предмети та додаткові курси, навіть якщо вони не пов’язані з основним профілем. Замість універсального навчального плану маємо гнучкий підхід, що дає змогу зосередитися на ключових предметах і курсах і водночас розширювати кругозір. Завдяки цьому зменшується перевантаженість предметами, освіта стає практичнішою та орієнтованою на учнівство.

Зображення 1

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995729–17#Text

А якщо до цього додати можливість інтегрованого викладання (наприклад, інтегрованого курсу природничої освітньої галузі для мовно-літературних профілів чи мовно-літературного інтегрованого курсу для профілю STEM), то маємо варіант із приблизно 7–9 обовʼязковими предметами / курсами в 11–12 класах (на відміну від мінімальних 14 у старій моделі в 11 класі).

Навіщо вчитися три роки?

В Україні Законом «Про освіту» з 2017 року було визначено перехід на 12-річну модель освіти. Це не раптове нововведення 2024 чи 2025 року — просто реформа НУШ розгортається поступово, і до старшої школи вона доходить у 2027 році.

Усі країни ЄС мають щонайменше 12-річну шкільну освіту (11-річна модель, для прикладу, типова для росії та Білорусі). Трирічна профільна школа забезпечує якіснішу підготовку до вищої освіти та конкурентоспроможність на ринку праці. Для нас цей «додатковий» рік навчання дає більше часу на самовизначення учнівства, поглиблення компетентностей і усвідомлений вибір майбутньої професії.

Часто лунають маніпулятивні контраргументи про умовних підлітків із дитячими візочками у 12 класі. Але маємо чітко визначитися: хочемо дати якісну освіту, простір для розвитку й самовизначення, можливість надолужити освітні втрати, про які так багато говоримо, чи прагнемо чимшвидше «випхати» учнів та учениць зі школи?

Як на мене, трирічна профільна школа — це не про додатковий рік, а про інвестицію в якісну освіту та особистісний розвиток учнівства.

Чому 10-й клас перехідний і що там робитимуть?

Законодавство передбачає, що профільна середня освіта складається з двох циклів:

10 клас — адаптаційний цикл;

11–12 класи — профільне навчання.

Ось цей, «перехідний», 10-й клас — це час для адаптації, аналізу варіантів і вирівнювання загальної підготовки. Серед причин:

Адаптація до нового формату навчання. Профільна школа передбачає інший рівень самостійності, індивідуальний вибір курсів і глибше занурення в окремі дисципліни. Учні й учениці мають зрозуміти, як працює ця система, які можливості вона надає, й обрати свій шлях. Подолання освітніх втрат. Результати PISA показують суттєві розриви між міськими та сільськими школами. До академічних ліцеїв вступатимуть учні й учениці з різним рівнем підготовки. 10 клас дає можливість вирівняти ці відмінності, надолужити освітні втрати та створити стабільну базу для подальшого профільного навчання. Збалансований розподіл навчального навантаження. Одна з проблем старої української школи — перевантаженість знаннєвим підходом. Завдяки розподілу навчальних програм на три роки учні й учениці отримають більш збалансоване навчальне навантаження, час на осмислення матеріалу та практичне застосування знань. Визначення власних зацікавлень та можливість корекції профілю. Якщо профільна школа має формувати професійні орієнтири, то самопізнання, проби, помилки та експерименти — це основа 10 класу. Саме тут учні можуть спробувати себе в різних напрямах, і, якщо потрібно, змінити профіль без суттєвої втрати навчального часу.

Отже, якщо 10-й клас — це простір для адаптації, пошуку власного шляху та самопізнання, то 11–12 класи — це час для глибокого занурення в обраний профіль. Завдяки реформі профільної середньої освіти учні та учениці отримують можливість фокусуватися на предметах, які дійсно важливі для їхнього подальшого навчання чи професійного розвитку:

навчальне навантаження розподіляється так, щоб забезпечити поглиблене вивчення профільних предметів та розвиток практичних навичок;

учні й учениці з кожним роком навчання отримують більше можливостей для вибору;

освіта стає все більш практико-орієнтованою — проєктна діяльність, дослідницькі завдання допомагають не просто засвоїти знання, а й навчитися їх застосовувати.

Отже, 11–12-й класи стають не просто завершальним етапом шкільної освіти, а справжнім стартовим майданчиком для подальшого життя — навчання у ЗВО та професійного становлення. Саме тут учні й учениці остаточно формують ключові компетентності, які визначать їхню успішність у майбутньому.

Освіта більше не є шаблонною — вона стає гнучкою, варіативною та відкриває нові можливості для кожного й кожної.