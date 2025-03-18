Шмигаль повідомив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання

Прем’єр-міністр повідомив, що це шлях до усвідомленого вибору професії. Зараз уряд працює над створенням бази для «Профільної» реформи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання.

Про це він сказав під час засідання Кабміну.

“Створюємо базу для “Профільної” реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що нещодавно було розподілено 500 млн грн на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання, зауважив прем’єр.

Також, як повідомив Шмигаль, загалом за останні два роки фінансування реформи Нової української школи збільшилося на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 млрд грн.

Крім того, продовжується програма розвитку майстерень у закладах профтехосвіти.

“Вже обладнали близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими. У поточному році програма продовжується, на неї виділено фінансування обсягом 540 млн грн. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень”, – повідомив Шмигаль.

Таким чином, за його словами, країна готує фахові кадри для відбудови України, створюється можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим.