Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Депутат Європарламенту заявив, що США мають повернути статую Свободи Франції
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
ГоловнаСуспільствоЖиття

ГУР: РФ планує посилити інформаційно-психологічні атаки проти України

РФ розширює кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил. 

ГУР: РФ планує посилити інформаційно-психологічні атаки проти України

У розвідці попереджають, що Росія планує посилити інформаційно-психологічні атаки проти України.

Як йдеться у повідомленні ГУР, РФ розширює кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил. Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС РФ. 

Для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей – "Інформаційне протиборство".

Підготовка фахівців з ІПСО відбувається у військовій академії генштабу ЗС РФ та військово-космічній академії ім. Можайського. Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів є забороненим.

"Розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії держави-агресора росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, наших Сил безпеки та оборони та українського суспільства", – наголосили у розвідці. 

  • ІПСО – це інформаційно-психологічна операція. Це застосування пропаганди (а також дезінформації, кібератак, перебільшення чи применшення інформації та інших методів впливу) для інформаційної війни.
  • Ще наприкінці лютого СБУ попередила про значну активізацію росіянами інформаційних диверсій у соцмережах.
  • Зокрема у TikTok поширюється фейкове відео за участі нібито українських військових, які розповідають про те, що Ілон Маск наводить російську артилерію на позиції ЗСУ через Starlink.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies