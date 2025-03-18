ГУР: РФ планує посилити інформаційно-психологічні атаки проти України

У розвідці попереджають, що Росія планує посилити інформаційно-психологічні атаки проти України.

Як йдеться у повідомленні ГУР, РФ розширює кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил. Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

Для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей – "Інформаційне протиборство".

Підготовка фахівців з ІПСО відбувається у військовій академії генштабу ЗС РФ та військово-космічній академії ім. Можайського. Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів є забороненим.

"Розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії держави-агресора росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, наших Сил безпеки та оборони та українського суспільства", – наголосили у розвідці.