На Дніпропетровщині через атаку дронів сталися пожежі на двох підприємствах

У Дніпропетровській області через атаку дронів сталися пожежі на двох підприємствах. Ворог також скидав боєприпаси і обстрілював із артилерії. Проте люди не постраждали.
Про це розповів очільник ОВА Сергій Лисак.
Вчора до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники.
Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав.
Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду скидав боєприпаси з дронів. Покровську – обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених.
- Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину, Лисак повідомив про пошкоджений інфраструктурний об'єкт.