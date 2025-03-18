На Дніпропетровщині через атаку дронів сталися пожежі на двох підприємствах

Над областю збили три ворожі безпілотники.

У Дніпропетровській області через атаку дронів сталися пожежі на двох підприємствах. Ворог також скидав боєприпаси і обстрілював із артилерії. Проте люди не постраждали.

Про це розповів очільник ОВА Сергій Лисак.

Вчора до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники.

Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав.

Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду скидав боєприпаси з дронів. Покровську – обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених.