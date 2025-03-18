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На Дніпропетровщині через атаку дронів сталися пожежі на двох підприємствах

Над областю збили три ворожі безпілотники. 

На Дніпропетровщині через атаку дронів сталися пожежі на двох підприємствах
рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки, фото ілюстративне

У Дніпропетровській області через атаку дронів сталися пожежі на двох підприємствах. Ворог також скидав боєприпаси і обстрілював із артилерії. Проте люди не постраждали. 

Про це розповів очільник ОВА Сергій Лисак. 

Вчора до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба ліквідували в області 3 ворожі безпілотники. 

Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Ніхто не постраждав.

Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду скидав боєприпаси з дронів. Покровську – обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених.

  • Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину, Лисак повідомив про пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
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