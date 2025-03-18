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У Херсонській області через російську агресію загинули двоє людей і ще семеро – поранені

Окупанти атакували 30 населених пунктів. 

У Херсонській області через російську агресію загинули двоє людей і ще семеро – поранені
Фото ілюстративне
Фото: t.me/khersonskaODA

Упродовж доби окупанти атакували 30 населених пунктів Херсонщини. У  області через агресію РФ загинули двоє людей і ще семеро – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Антонівка, Інженерне, Микільське, Понятівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Правдине, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Дудчани, Ольгівка, Миколаївка, Михайлівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Новорайськ, Бургунка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Шилова Балка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили Пункт Незламності та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".

  • За минулий тиждень російські окупанти запустили по Херсонській області більше ніж дві тисячі безпілотників. Українські військові знищили майже 80% або понад 1600 дронів.
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