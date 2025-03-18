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Білий дім: "Мирна угода ніколи не була ближчою"

Порівняли війну з грою в американський футбол.

Білий дім: "Мирна угода ніколи не була ближчою"
Керолайн Лівітт у Білому домі
Фото: EPA/UPG

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу заявила, що світ наразі перебуває в найближчій позиції до миру щодо російсько-української війни.

Як пише Sky News, речниця Дональда Трампа стверджує, що "ми на лінії 10 ярдів від мирної угоди" - алюзія на американський футбол, де останній ривок до набору очок команда нападу здійснює за 10 ярдів від зони суперника. 

Лівітт запевнила, що Трамп налаштований досягти мети. Вона також підкреслила готовність республіканця посилювати санкції проти Росії в разі необхідності - у відповідь на запитання, чи буде президент вдаватися до жортских кроків, якщо телефонна розмова з диктатором Путіним у вівторок "не піде добре". 

Водночас прессектетарка ухилилася від питання, чи дав Президент України Володимир Зеленський право Трампу "ділити українські активи з Путіним", зазначивши, що це "було частиною дискусії між главами держав". Лівітт також не дала відповіді, чи будуть Трамп та Путін обговорювати "майбутнє Зеленського".

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