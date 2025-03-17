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Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном гарантії безпеки для України

Кількість країн, які готові докласти зусилля заради наближення миру, збільшується.

Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном гарантії безпеки для України
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови скоординував позиції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час розмови президенти обговорили результати онлайн-зустрічі лідерів щодо підтримки України, яка відбулася в суботу під співголовуванням прем’єра Великобританії Кіра Стармера та Емманюеля Макрона. Президенти наголосили, що кількість країн, які готові докласти зусилля заради наближення миру, збільшується.

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Також сторони обговорили пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню, на яку Україна погодилася одразу, але, щоб перейти до реалізації цієї пропозиції, Росія має перестати висувати умови.

Лідери країн приділили особливу увагу роботі команд над формуванням чітких гарантій безпеки, і Україна підтримує позицію Франції щодо цього питання.

Також президенти України та Франції скоординували наступні кроки й контакти з партнерами.

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