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Зеленський розповів деталі зустрічі із лідерами країн, представниками ЄС та НАТО

Зокрема президент закликав продовжити роботу над розміщенням контингентів і визначити зобовʼязання щодо того, як це працюватиме.

Зеленський розповів деталі зустрічі із лідерами країн, представниками ЄС та НАТО
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів деталі онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, яка відбулася сьогодні.

Як йдеться на сайті Офісу президента та у телеграмі Зеленського, на конференції були присутні керівники й представники держав, Європейського Союзу та НАТО. Співголовами саміту виступили прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон.

"Це війна Росії – понад три роки повномасштабних бойових дій і руйнувань. Щоб зупинити це, потрібен активний тиск, а не просто переговори – тиск на Росію. Потрібні рішучі заходи, щоб зробити хоча б перші кроки до припинення війни. До них належать санкції – санкції проти Росії треба не лише зберігати, але й постійно посилювати", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також закликав партнерів сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки, продовжити роботу над розміщенням контингентів і визначити зобовʼязання щодо того, як це працюватиме, а також прискорити й збільшити оборонне виробництво та посилити протиповітряну оборону в Україні та Європі.

"Те саме стосується інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і у ваших країнах. Європі потрібні власні арсенали та здатність виробляти найсучасніше озброєння. Виробництво боєприпасів не має займати від 3 до 5 років, коли йдеться про вашу оборону і безпеку. Прошу вас робити це якнайшвидше", сказав він і попросив не забувати про зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому у інших країнах, адже "усім потрібний захист". 

Він сказав, що прислухатися до думки росіян щодо контингенту є "дуже поганим сигналом".

"Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи",  – зазначив Глава держави.

Президент нагадав, що 11 березня прозвучала пропозиція США про повне безумовне 30-денне припинення вогню. За цей час можна було б обговорити всі аспекти справжнього миру. Але Росія робить усе, щоб цього не допустити, поширює брехню про складність припинення вогню й ситуацію на полі бою.

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку відеоконференції зі світовими лідерами закликав продовжувати чинити тиск на Владіміра Путіна та виимагати беззастережного припинення вогню.
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