​Зеленський: членство України в ЄС – одна з економічних гарантій партнерів. Лише Угорщина проти

Вступ України до Євросоюзу є першим пунктом економічних гарантій.
Про це сказав у спілкуванні з журналістами Володимир Зеленський.
Він зауважив, що лише одна держава виступає проти цього.
«Що стосується Європейського Союзу: рішення щодо членства України в ЄС блокує одна країна. Ця країна – Угорщина. Я знаю, і це знають наші американські партнери, що кінцевою угодою закінчення війни, безумовно, будуть гарантії, серед яких економічні гарантії. Пункт №1 економічних гарантій для України – членство в ЄС. Без альтернатив і без обговорення», - сказав глава держави.
Президент додав, що ні США, ні члени ЄС не проти вступу України, і висловив думку, що Угорщина буде дивитись у цьому питанні на політику США
Також Зеленський сказав, що партнери зацікавлені у відбудові України після війни.
«Я впевнений, що після закінчення війни Америка дуже зацікавлена у відбудові України. Європа дуже зацікавлена у відбудові, Німеччина особливо. закінчення війни серйозно будуть вкладатися в Україну і допомагати», - зауважив глава держави.
- Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував провести в Угорщині референдум щодо членства України в Євросоюзі.
- Опісля міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на цю ідею і заявив, що цікаво було б побачити результати референдуму в ЄС щодо членства Угорщини Орбана.
- Тим часом днями до Києва прибула команда польських експертів, що посилять українську команду у переговорах з ЄС. Вона створена міністерством закордонних справ Польщі, щоб консультувати Україну у процесі вступу до Європейського Союзу.