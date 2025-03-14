​Зеленський: членство України в ЄС – одна з економічних гарантій партнерів. Лише Угорщина проти

Президент додав, що ні США, ні інші члени ЄС не проти вступу України.

Вступ України до Євросоюзу є першим пунктом економічних гарантій.

Про це сказав у спілкуванні з журналістами Володимир Зеленський.

Він зауважив, що лише одна держава виступає проти цього.

«Що стосується Європейського Союзу: рішення щодо членства України в ЄС блокує одна країна. Ця країна – Угорщина. Я знаю, і це знають наші американські партнери, що кінцевою угодою закінчення війни, безумовно, будуть гарантії, серед яких економічні гарантії. Пункт №1 економічних гарантій для України – членство в ЄС. Без альтернатив і без обговорення», - сказав глава держави.

Президент додав, що ні США, ні члени ЄС не проти вступу України, і висловив думку, що Угорщина буде дивитись у цьому питанні на політику США

Також Зеленський сказав, що партнери зацікавлені у відбудові України після війни.

«Я впевнений, що після закінчення війни Америка дуже зацікавлена у відбудові України. Європа дуже зацікавлена у відбудові, Німеччина особливо. закінчення війни серйозно будуть вкладатися в Україну і допомагати», - зауважив глава держави.