"Це була зустріч стратегічних партнерів", — Зеленський прокоментував результати зустрічі у Джидді

Під час спілкування з журналістами, президент Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі української та американської сторін у Саудівській Аравії.

Про це пише LB.ua.

Глава держави назвав зустріч позитивною і однією з найкращиї за отанні місяці.

"Я загалом вважаю, це найкраща зустріч за кілька місяців, яка була між нашими командами. Або найкращий тон спілкування. І це була абсолютно конструктивна бесіда, з повагою. Це була зустріч стратегічних партнерів. Я хотів би продовження в тому ж напрямку", — каже Президент.

На думку Президента, варто зберегти склад обох переговорних команд, щоб продовжити конструктивний діалог, якого змогли досягти ці команди. "І дійти до припинення вогню, дотиснути росіян".

"Перший крок ми вже зробили. Тепер другу сторону треба змусити піти на припинення вогню. Президент Трамп говорить про те, що він вважає найголовнішим ceasefire для закінчення війни. Він це декларує. Дуже багато людей загинуло і він хоче припинити загибель людей. Сьогодні це залежить від його тиску і від бажання Путіна. Ми своє бажання вже продемонстрували", — наголошує Зеленський.

Президент також додає, що його "не треба було переконувати зустрічатися з американською командою".

"Я хотів цього, і ми цього хотіли ще до того, як американська команда зустрілася з “русскою” командою в Джидді. Мені не потрібно переконувати американську сторону ні в чому. Я хочу просто, щоб вони зрозуміли до кінця ситуацію, від нас. Потім вони будуть зустрічатися з “русскімі”, це їх бажання, і вони почують їх. І зроблять самостійно висновки. Все, що я хотів, щоб одразу була зустріч з нами, тому що агресор – Путін. ", – додає він.

Україна готувала узагальнену позицію щодо завершення війни. За словами Зеленського, було багато різних планів.

"Хочу нагадати, "небо-море" – це не нова ідея. Це рішення було ще в Швейцарії. Тому що ми зрозуміли, як контролювати це. Це дуже просто на сьогодні контролювати. Якщо ми контролюємо, коли людям йти в бомбосховище, — це зрозуміло, що ми контролюємо, коли ракета летить. Якщо ми сьогодні самостійно стали контролювати коридор на морі, це зрозуміло, ми можемо сказати, хто порушив. Все це на супутнику є. Ми завжди підтримували це як перший крок", — каже глава держави.

Зеленський також зазначає, що наступним кроком в усіх планах завжди було повне припинення вогню.

"Я радий, що це нове, що ми стрибнули через цей крок, і це нове від Америки. Вони більш рішучі і впевнені в цьому. Це факт. І вони це запропонували на зустрічі. Контроль на полі бою, складний для нас. Але є супутники американські, є відповідна у них розвідка, разом з європейцями, і вони спроможні контролювати, хто порушує припинення вогню на полі бою", — наголошує Президент.

Україна і США під час переговорів у Джидді зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні, заявили в Офісі президента.