Зеленський підтвердив обговорення в Джидді питання окупованих територій і контролю над ЗАЕС

Питання територій на переговорах України і США в Саудівській Аравії справді піднімалося, хоча головною темою це не було, пояснив Володимир Зеленський 14 березня у відповідь на запитання журналістів, зокрема шеф-редакторки lb.ua.

На перемовинах піднімали різні питання. Зокрема, стосовно ЗАЕС, розташованої в Енергодарі.

"Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі. Тобто у них є своє довге життя. У них є сім'ї. У них є, вибачте, цвинтар, куди вони ходять квіти покласти. Тобто є життя. І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто – то окремо. Тому питання територій найскладніше, після питання ceasefire. Чому? Тому що ceasefire розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну. І тому я вважаю, що це такі два складних моменти. Перший складний, тому що потрібна сміливість і політична воля. Другий – тому що це складний діалог. Партнери знають наші червоні лінії, що ми не визнаємо окуповані території територіями РФ, і не визнаємо. Це моя політична воля як Президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", – сказав він.

Президент додав, що захоплена ворогом Запорізька атомна електростанція є проблемною і для України, і для самих росіян.

"І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці. І час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості. Вони обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють «рускіє». Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", – пояснив він.