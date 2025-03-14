Склав присягу новий глава уряду Канади. Склад нового кабміну

14 березня Джастін Трюдо офіційно подав у відставку, а новим прем’єр-міністром Канади став Марк Карні, передає CBC.

Зранку Трюдо зустрівся з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон, щоб офіційно подати у відставку.

Трюдо залишив посаду прем’єр-міністра після майже дев’яти років на чолі уряду. За тривалістю перебування на цій посаді він посідає сьоме місце в історії Канади — лише на 141 день менше, ніж його попередник Стівен Гарпер.

Його батько, П’єр Трюдо, який керував країною у 1968–1979 та 1980–1984 роках, залишається третім у цьому списку.

Новим прем’єр-міністром Канади став Марк Карні — він склав присягу як 24-й глава уряду країни.

У новий уряд під керівництвом Карні увійшли:

Домінік Леблан – міністр міжнародної торгівлі та міжурядових справ;

Мелані Жолі – міністр закордонних справ та міжнародного розвитку;

Франсуа-Філіп Шампань – міністр фінансів;

Ананд Анандіта – міністр інновацій, науки та промисловості;

Білл Блер – міністр національної оборони;

Патті Хайду – міністр у справах корінних народів;

Джонатан Вілкінсон – міністр енергетики та природних ресурсів;

Жинетт Петіпа-Тейлор – президент Казначейської ради;

Стівен Гільбо – міністр культури та ідентичності Канади, відповідальний за Парки Канади та лейтенант Квебеку;

Христя Фріланд – міністр транспорту та внутрішньої торгівлі;

Камал Кхера – міністр охорони здоров'я;

Гері Анандасангарі – міністр юстиції та генеральний прокурор Канади, міністр у справах корони, корінних народів і північних територій Канади;

Річі Вальдез – головний парламентський організатор уряду;

Стівен Маккіннон – міністр праці та сімейної політики;

Девід Макґінті – міністр громадської безпеки та надзвичайної готовності;

Террі Дугід – міністр навколишнього середовища та змін клімату;

Нейт Ерскін-Сміт – міністр житла, інфраструктури та громад;

Рейчел Бендая – міністр імміграції, біженців та громадянства;

Елізабет Бр’єр – міністр у справах ветеранів, відповідальна за Канадське податкове агентство;

Джоанн Томпсон – міністр рибальства, океанів та Канадської берегової охорони;

Аріель Каябага – лідер уряду в Палаті громад, міністр демократичних інституцій;

Коді Блуа – міністр сільського господарства, агропродовольства та розвитку сільських територій;

Алі Ехсассі – міністр урядової трансформації, державних послуг та закупівель.

Очікується, що найближчими днями Карні оголосить про проведення дострокових виборів.

Хто такий Джастін Трюдо