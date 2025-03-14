Склав присягу новий глава уряду Канади. Склад нового кабміну

14 березня Джастін Трюдо офіційно подав у відставку, а новим прем’єр-міністром Канади став Марк Карні, передає CBC.
Зранку Трюдо зустрівся з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон, щоб офіційно подати у відставку.
Трюдо залишив посаду прем’єр-міністра після майже дев’яти років на чолі уряду. За тривалістю перебування на цій посаді він посідає сьоме місце в історії Канади — лише на 141 день менше, ніж його попередник Стівен Гарпер.
Його батько, П’єр Трюдо, який керував країною у 1968–1979 та 1980–1984 роках, залишається третім у цьому списку.
Новим прем’єр-міністром Канади став Марк Карні — він склав присягу як 24-й глава уряду країни.
У новий уряд під керівництвом Карні увійшли:
- Домінік Леблан – міністр міжнародної торгівлі та міжурядових справ;
- Мелані Жолі – міністр закордонних справ та міжнародного розвитку;
- Франсуа-Філіп Шампань – міністр фінансів;
- Ананд Анандіта – міністр інновацій, науки та промисловості;
- Білл Блер – міністр національної оборони;
- Патті Хайду – міністр у справах корінних народів;
- Джонатан Вілкінсон – міністр енергетики та природних ресурсів;
- Жинетт Петіпа-Тейлор – президент Казначейської ради;
- Стівен Гільбо – міністр культури та ідентичності Канади, відповідальний за Парки Канади та лейтенант Квебеку;
- Христя Фріланд – міністр транспорту та внутрішньої торгівлі;
- Камал Кхера – міністр охорони здоров'я;
- Гері Анандасангарі – міністр юстиції та генеральний прокурор Канади, міністр у справах корони, корінних народів і північних територій Канади;
- Річі Вальдез – головний парламентський організатор уряду;
- Стівен Маккіннон – міністр праці та сімейної політики;
- Девід Макґінті – міністр громадської безпеки та надзвичайної готовності;
- Террі Дугід – міністр навколишнього середовища та змін клімату;
- Нейт Ерскін-Сміт – міністр житла, інфраструктури та громад;
- Рейчел Бендая – міністр імміграції, біженців та громадянства;
- Елізабет Бр’єр – міністр у справах ветеранів, відповідальна за Канадське податкове агентство;
- Джоанн Томпсон – міністр рибальства, океанів та Канадської берегової охорони;
- Аріель Каябага – лідер уряду в Палаті громад, міністр демократичних інституцій;
- Коді Блуа – міністр сільського господарства, агропродовольства та розвитку сільських територій;
- Алі Ехсассі – міністр урядової трансформації, державних послуг та закупівель.
Очікується, що найближчими днями Карні оголосить про проведення дострокових виборів.
Хто такий Джастін Трюдо
- Джастін Трюдо є старшим сином колишнього прем'єр-міністра П'єра Трюдо.
- Ексглава канадського уряду отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук в галузі літератури в Університеті Макгілла та ступінь бакалавра освіти в Університеті Британської Колумбії.
- У 2002-2004 роках вивчав інженерну справу у політехнічній школі Монреаля. У 2005-2006 роках навчався у магістратурі університету Макгілла за спеціальністю географія навколишнього середовища.
- На початку 2000-х вів соціальні дослідження та викладав французьку мову та математику в академії Вест Пойнт Грей та середній школі ім. Черчілля у Ванкувері.
- 2004 року працював на радіостанції CKAC.
- Став широко відомий після виголошення яскравої мови на похороні свого батька у 2000 році.
- З 2008 р. – член Палати громад від округу в Квебеку, переобраний у тому ж окрузі на виборах 2011 року.
- 14 квітня 2013 р. обраний лідером Ліберальної партії Канади, отримавши на внутрішньопартійних виборах понад 80% голосів зареєстрованих членів та прихильників партії.
- З листопада 2015 р. – прем'єр-міністр Канади, після того, як очолювана ним партія перемогла на парламентських виборах 19 жовтня 2015 р. Одночасно Трюдо очолив міністерство міжурядових справ та у справах молоді.
- Кабінет Трюдо став першим гендерно збалансованим урядом в історії Канади (міністрів-жінок та чоловіків у ньому по 15); крім того, він відрізняється етнічною різноманітністю. При цьому Трюдо став другим наймолодшим прем'єр-міністром в історії Канади - після Джо Кларка, який обійняв посаду за день до свого 40-річчя 1979 року.
- 6 січня 2025 року Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Канади.