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Склав присягу новий глава уряду Канади. Склад нового кабміну

Найближчими днями Марк Карні оголосить про проведення дострокових виборів.

Склав присягу новий глава уряду Канади. Склад нового кабміну
Марк Карні
Фото: Facebook/Mark Carney

14 березня Джастін Трюдо офіційно подав у відставку, а новим прем’єр-міністром Канади став Марк Карні, передає CBC.

Зранку Трюдо зустрівся з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон, щоб офіційно подати у відставку. 

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Трюдо залишив посаду прем’єр-міністра після майже дев’яти років на чолі уряду. За тривалістю перебування на цій посаді він посідає сьоме місце в історії Канади — лише на 141 день менше, ніж його попередник Стівен Гарпер.

Його батько, П’єр Трюдо, який керував країною у 1968–1979 та 1980–1984 роках, залишається третім у цьому списку.

Новим прем’єр-міністром Канади став Марк Карні — він склав присягу як 24-й глава уряду країни.

У новий уряд під керівництвом Карні увійшли:

  • Домінік Леблан – міністр міжнародної торгівлі та міжурядових справ;
  • Мелані Жолі – міністр закордонних справ та міжнародного розвитку;
  • Франсуа-Філіп Шампань – міністр фінансів;
  • Ананд Анандіта – міністр інновацій, науки та промисловості;
  • Білл Блер – міністр національної оборони;
  • Патті Хайду – міністр у справах корінних народів;
  • Джонатан Вілкінсон – міністр енергетики та природних ресурсів;
  • Жинетт Петіпа-Тейлор – президент Казначейської ради;
  • Стівен Гільбо – міністр культури та ідентичності Канади, відповідальний за Парки Канади та лейтенант Квебеку;
  • Христя Фріланд – міністр транспорту та внутрішньої торгівлі;
  • Камал Кхера – міністр охорони здоров'я;
  • Гері Анандасангарі – міністр юстиції та генеральний прокурор Канади, міністр у справах корони, корінних народів і північних територій Канади;
  • Річі Вальдез – головний парламентський організатор уряду;
  • Стівен Маккіннон – міністр праці та сімейної політики;
  • Девід Макґінті – міністр громадської безпеки та надзвичайної готовності;
  • Террі Дугід – міністр навколишнього середовища та змін клімату;
  • Нейт Ерскін-Сміт – міністр житла, інфраструктури та громад;
  • Рейчел Бендая – міністр імміграції, біженців та громадянства;
  • Елізабет Бр’єр – міністр у справах ветеранів, відповідальна за Канадське податкове агентство;
  • Джоанн Томпсон – міністр рибальства, океанів та Канадської берегової охорони;
  • Аріель Каябага – лідер уряду в Палаті громад, міністр демократичних інституцій;
  • Коді Блуа – міністр сільського господарства, агропродовольства та розвитку сільських територій;
  • Алі Ехсассі – міністр урядової трансформації, державних послуг та закупівель.

Очікується, що найближчими днями Карні оголосить про проведення дострокових виборів.

Хто такий Джастін Трюдо

  • Джастін Трюдо є старшим сином колишнього прем'єр-міністра П'єра Трюдо.
  • Ексглава канадського уряду отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук в галузі літератури в Університеті Макгілла та ступінь бакалавра освіти в Університеті Британської Колумбії.
  • У 2002-2004 роках вивчав інженерну справу у політехнічній школі Монреаля. У 2005-2006 роках навчався у магістратурі університету Макгілла за спеціальністю географія навколишнього середовища.
  • На початку 2000-х вів соціальні дослідження та викладав французьку мову та математику в академії Вест Пойнт Грей та середній школі ім. Черчілля у Ванкувері.
  • 2004 року працював на радіостанції CKAC.
  • Став широко відомий після виголошення яскравої мови на похороні свого батька у 2000 році.
  • З 2008 р. – член Палати громад від округу в Квебеку, переобраний у тому ж окрузі на виборах 2011 року.
  • 14 квітня 2013 р. обраний лідером Ліберальної партії Канади, отримавши на внутрішньопартійних виборах понад 80% голосів зареєстрованих членів та прихильників партії.
  • З листопада 2015 р. – прем'єр-міністр Канади, після того, як очолювана ним партія перемогла на парламентських виборах 19 жовтня 2015 р. Одночасно Трюдо очолив міністерство міжурядових справ та у справах молоді.
  • Кабінет Трюдо став першим гендерно збалансованим урядом в історії Канади (міністрів-жінок та чоловіків у ньому по 15); крім того, він відрізняється етнічною різноманітністю. При цьому Трюдо став другим наймолодшим прем'єр-міністром в історії Канади - після Джо Кларка, який обійняв посаду за день до свого 40-річчя 1979 року.
  • 6 січня 2025 року Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Канади.
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