Міністри закордонних справ G7 збираються сьогодні у канадському Квебеку

Зустріч відбудеться на тлі ескалації напруженості з президентом США Дональдом Трампом через його суперечливу зовнішню політику, зокрема позицію щодо України та запровадження мит.

Міністри закордонних справ провідних західних демократій “Групи семи” (G7) зустрічаються сьогодні у Канаді після семи тижнів зростання напруженості між союзниками США та президентом Дональдом Трампом, зокрема через його політику щодо України та запровадження мит, повідомляють France24.

Урядовці з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів разом із ЄС збираються у віддаленому туристичному містечку Ла-Мальбе у провінції Квебеку. Раніше такі зустрічі ставали консенсусними щодо проблем, з якими вони стикаються.

Головною темою порядку денного для партнерів Вашингтона стане звіт про переговори держсекретаря США Марко Рубіо з Києвом у Джидді (Саудівська Аравія), де Україна заявила про готовність підтримати 30-денну угоду про припинення вогню.

Однак напередодні першої зустрічі G7 під головуванням Канади вироблення узгодженої всеосяжної заключної заяви виявилося непростим завданням.

Рішення США запровадити 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію негайно викликало взаємні заходи з боку Канади та ЄС, що підкреслило напруженість.

Вашингтон намагався нав’язати червоні лінії на мовах щодо України та виступив проти окремої декларації про стримування “тіньового флоту” нафтотанкерів Росії, водночас вимагаючи більш жорсткої мови щодо Китаю.

У понеділок Рубіо попередив, що Вашингтон не бажає формулювань, які можуть зашкодити зусиллям залучити Росію та Україну до переговорів. Виступаючи перед журналістами в середу, він сказав, що “хороша заява G7 визнає, що Сполучені Штати просунули процес припинення війни”.

Дипломати G7 заявили, що позитивний результат із Джидди може принаймні полегшити дискусію щодо України.

Після повернення Трампа на посаду 20 січня Сполучені Штати зайняли менш дружню позицію щодо України, наполягаючи на швидкій угоді, щоб припинити війну, вимагали від європейських партнерів взяти на себе більший тягар, не схвалюючи відкрито їхню роль у майбутніх переговорах, і потепліли відносини Вашингтона з Москвою.