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Україна поставила до Сирії ще майже 4000 тонн пшеничного борошна

Разом із 500 тоннами в грудні це забезпечить 60 тис. сирійців на півроку.

Україна поставила до Сирії ще майже 4000 тонн пшеничного борошна
Фот ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Україна додатково поставила до Сирії 3850 тонн пшеничного борошна.

Як повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х, поставка відбулася у рамках ініціативи Володимира Зеленського "Зерно з України" (Grain From Ukraine).

Разом із 500 тоннами в грудні це забезпечить 60 тис. сирійців на півроку.

"Ми продовжуємо підтримувати сирійський народ і продовольчу безпеку на Близькому Сході", – додав міністр.

У МЗС зазначили, що борошно розподілять між місцевими громадами спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

  • Улітку минулого року ініціатива президента України GrainFromUA у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (World Food Programme, WFP) відправила першу з трьох партій до Палестини.
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