Україна поставила до Сирії ще майже 4000 тонн пшеничного борошна

Разом із 500 тоннами в грудні це забезпечить 60 тис. сирійців на півроку.

Україна додатково поставила до Сирії 3850 тонн пшеничного борошна.

Як повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х, поставка відбулася у рамках ініціативи Володимира Зеленського "Зерно з України" (Grain From Ukraine).

Разом із 500 тоннами в грудні це забезпечить 60 тис. сирійців на півроку.

"Ми продовжуємо підтримувати сирійський народ і продовольчу безпеку на Близькому Сході", – додав міністр.

У МЗС зазначили, що борошно розподілять між місцевими громадами спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Ukraine has delivered additional 3850 tons of wheat flour to Syria as part of @ZelenskyyUA’s Grain From Ukraine.



Together with 500 tons in December, this will provide 60.000 Syrians for half a year.



We continue to support the Syrian people and food security in the Middle East. pic.twitter.com/HDZXWgoQwI — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 13, 2025