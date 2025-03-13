Україна поставила до Сирії ще майже 4000 тонн пшеничного борошна

Україна додатково поставила до Сирії 3850 тонн пшеничного борошна.
Як повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х, поставка відбулася у рамках ініціативи Володимира Зеленського "Зерно з України" (Grain From Ukraine).
Разом із 500 тоннами в грудні це забезпечить 60 тис. сирійців на півроку.
"Ми продовжуємо підтримувати сирійський народ і продовольчу безпеку на Близькому Сході", – додав міністр.
У МЗС зазначили, що борошно розподілять між місцевими громадами спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
Ukraine has delivered additional 3850 tons of wheat flour to Syria as part of @ZelenskyyUA’s Grain From Ukraine.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 13, 2025
Together with 500 tons in December, this will provide 60.000 Syrians for half a year.
We continue to support the Syrian people and food security in the Middle East. pic.twitter.com/HDZXWgoQwI
- Улітку минулого року ініціатива президента України GrainFromUA у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (World Food Programme, WFP) відправила першу з трьох партій до Палестини.