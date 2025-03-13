Демократи погрожують заблокувати законопроєкт щодо уникнення шатдауну

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія не підтримає проєкт республіканців щодо продовження державного фінансування на нинішньому рівні до кінця фіскального року у вересні.

Як пише Bloomberg, таким чином Сполученим Штатам загрожує шатдаун - без ухвалення документа у суботу низка федеральних органів буде змушена припинити роботу.

Демократи хочуть, щоб замість законопроєкту від більшості було розглянуто їхній бюджетний план зі значно скороченим терміном: він передбачає фінансування лише до 11 квітня.

Шумер переконаний, що республіканці не мають голосів для просування свого документа: потрібна підтримка 60 сенаторів, в той час як більшість налічує лише 53 портфелі. Проте існує ризик демаршу з боку тих поміркованих демократів, які не хочуть допустити шатдаун.

Лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що не проти поставити на голосування обидва проєкти, але впевнений в успіху саме довгострокового продовження. Його колеги звинувачують демократів у блефуванні.

За умови падіння фондового ринку на тлі торговельної війни, розв'язаної Дональдом Трампом, шатдаун є вкрай небажаним для американської економіки. Дедлайн продовження фінансування спливає опівночі у п'ятницю.