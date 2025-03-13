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SpaceX скасувала політ команди, яка має замінити "астронавтів, що застрягли"

Повернення додому знову відкладається.

SpaceX скасувала політ команди, яка має замінити "астронавтів, що застрягли"
Команда, що мала вирушити на МКС
Фото: EPA/UPG

Компанія SpaceX у середу скасувала запуск пілотованого космічного апарату, який мав доставити на Міжнародну космічну станцію команду з чотирьох астронавтів для заміни амеркиканців Бутча Вілмора та Суні Вільямс, відомих як "ті, що застрягли на орбіті".

Як пише Reuters, центр керування польотом буквально в останню хвилину заборонив запуск через знайдену проблему на стартовому майданчику. Поки не відомо, на який час перенесено місію.

Вілмор та Вільямс вирушили на МКС на борту капсули Boeing Starliner ще влітку минулого року і мали провести в космосі лише до восьми днів. Але через технічні проблеми їм довелося залишитися на орбіті та чекати, поки NASA за допомогою компанії Ілона Маска не здійснить заміну персоналу станції та не вивільнить місце на одній з капсул для повернення астронавтів додому. 

Таким чином тижнева місія вже зараз перетворилася на 9-місячну - хоча Маск та президент США Дональд Трамп вимагали прискорити запуск корабля SpaceX на два тижні, щоб нарешті завершити затяжні "космічні канікули".

Бутч Вілмор в інтерв'ю засобами дистанційного зв'язку зізнавався, що родинам астронавтів важче переживати цей період, ніж ним самим, бо "в нас є місія, ми у космосі, і тут дуже круто".  

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