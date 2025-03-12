Стан Папи Франциска залишається стабільним, рентген підтвердив покращення

Папа Франциск перебуває у лікарні, його стан залишається стабільним.

Про це повідомляє Reuters.

“В останньому медичному звіті Ватикан заявив, що клінічний стан Папи стабільний. Зазначається, що рентген грудної клітки, зроблений у вівторок, “підтвердив поліпшення, які спостерігалися в попередні дні”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Ватикан не назвав часові рамки виписки Папи Римського з лікарні.

Також лікарі повідомили, що Папа, ймовірно, зіткнеться з довгим і важким шляхом до одужання, враховуючи його вік та інші захворювання.