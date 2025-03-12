Папа Франциск демонструє незначні покращення загальної складної медичної картини

Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г

Клінічна ситуація Папи Франциска залишається стабільною. Лікарі підтверджують незначні покращення його стану, який залишається складним.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що Папа Франциск продовжував терапію киснем протягом дня. Також він стежив за духовними вправами у Ватикані через відеозв’язок із Залою Павла VI, проводив час у молитві та приймав Євхаристію.

Папа Франциск проводив час у молитві, не приймав відвідувачів, а присвячував час молитві та роздумам у рамках духовних вправ.