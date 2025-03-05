Папа Римський зателефонував до католицької парафії в Газі та провів кілька робочих заходів.

Клінічний стан Папи Франциска залишається стабільним без нових респіраторних епізодів, він зателефонував до католицької парафії в Газі та провів кілька робочих заходів.

Про це повідомляє Vatican News.

“Святіший Отець посилив дихальну та активну рухову фізіотерапію. Він провів день у своєму кріслі. Враховуючи складність клінічної ситуації, прогноз залишається стриманим”, - повідомили у пресслужбі Ватикану.

Також уточнюється, що для понтифіка застосували додаткову оксигенацію високого потоку, а неінвазивну механічну вентиляцію легень мають відновити сьогодні ввечері.

У другій половині дня Папа Римський чергував відпочинок і роботу.

Хвороба Папи Римського Франциска