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Клінічний стан Папи Франциска залишається стабільним без нових респіраторних епізодів

Папа Римський зателефонував до католицької парафії в Газі та провів кілька робочих заходів.

Клінічний стан Папи Франциска залишається стабільним без нових респіраторних епізодів
Папа Франциск
Фото: isra.com

Клінічний стан Папи Франциска залишається стабільним без нових респіраторних епізодів, він зателефонував до католицької парафії в Газі та провів кілька робочих заходів.

Про це повідомляє Vatican News.

“Святіший Отець посилив дихальну та активну рухову фізіотерапію. Він провів день у своєму кріслі. Враховуючи складність клінічної ситуації, прогноз залишається стриманим”, - повідомили у пресслужбі Ватикану.

Також уточнюється, що для понтифіка застосували додаткову оксигенацію високого потоку, а неінвазивну механічну вентиляцію легень мають відновити сьогодні ввечері.

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У другій половині дня Папа Римський чергував відпочинок і роботу.

Хвороба Папи Римського Франциска

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