Клінічний стан Папи Франциска залишається стабільним без нових респіраторних епізодів, він зателефонував до католицької парафії в Газі та провів кілька робочих заходів.
Про це повідомляє Vatican News.
“Святіший Отець посилив дихальну та активну рухову фізіотерапію. Він провів день у своєму кріслі. Враховуючи складність клінічної ситуації, прогноз залишається стриманим”, - повідомили у пресслужбі Ватикану.
Також уточнюється, що для понтифіка застосували додаткову оксигенацію високого потоку, а неінвазивну механічну вентиляцію легень мають відновити сьогодні ввечері.
У другій половині дня Папа Римський чергував відпочинок і роботу.
Хвороба Папи Римського Франциска
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28 лютого у Папи Франциска раптово виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.
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Віряни були схвильовані повідомленням про те, що у Франциска "складна клінічна ситуація".
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88-річний Папа хворий на запалення обох легенів, його стан потребує подальшого медикаментозного лікування.
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У Ватикані припускають, що понтифік може висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.
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