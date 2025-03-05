Наступного тижня президент Франції проведе зустріч із керівниками генштабів країн-гарантів миру в Україні

Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Парижі з начальниками генеральних штабів тих країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні.
Про це Макрон сказав у своєму зверненні до нації, передає Le Monde.
Він висловив думку, що мир в Україні «можливо, настане завдяки розміщенню в країні європейських сил», які «не підуть воювати на передову, а, навпаки, там, як тільки буде підписано мир, гарантуватиме його повне дотримання».
Макрон оголосив, що наступного тижня він збере в Парижі «начальників штабів країн, які хочуть взяти на себе відповідальність у цьому плані» , і похвалив «план міцного, довгострокового, що піддається перевірці, миру (...) підготовлений спільно з українцями та іншими європейськими партнерами».
«Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми маємо бути готовими, якщо це буде не так», - зауважив президент Франції.
- Україна спільно з Великою Британією та Францією розроблять план припинення бойових дій, повідомив британський прем’єр Кір Стармер.
- Він повідомив, що європейська «коаліція охочих» — на чолі з Великою Британією та Францією — запропонує розмістити війська в Україні для дотримання режиму припинення вогню.
- Крім того, запропонувала свої миротворчі сили Австралія.