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Наступного тижня президент Франції проведе зустріч із керівниками генштабів країн-гарантів миру в Україні

Йтиметься про розміщення миротворців.

Наступного тижня президент Франції проведе зустріч із керівниками генштабів країн-гарантів миру в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться у Парижі з начальниками генеральних штабів тих країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні.

Про це Макрон сказав у своєму зверненні до нації, передає Le Monde.

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Він висловив думку, що мир в Україні «можливо, настане завдяки розміщенню в країні європейських сил», які «не підуть воювати на передову, а, навпаки, там, як тільки буде підписано мир, гарантуватиме його повне дотримання».

Макрон оголосив, що наступного тижня він збере в Парижі «начальників штабів країн, які хочуть взяти на себе відповідальність у цьому плані» , і похвалив «план міцного, довгострокового, що піддається перевірці, миру (...) підготовлений спільно з українцями та іншими європейськими партнерами».

«Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми маємо бути готовими, якщо це буде не так», - зауважив президент Франції.

  • Україна спільно з Великою Британією та Францією розроблять план припинення бойових дій, повідомив британський прем’єр Кір Стармер.
  • Він повідомив, що європейська «коаліція охочих» — на чолі з Великою Британією та Францією — запропонує розмістити війська в Україні для дотримання режиму припинення вогню.
  • Крім того, запропонувала свої миротворчі сили Австралія.
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