Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Тарифи Трампа: Мексика, Канада та Китай вже відсьогодні, з 2 квітня - власні фермери
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
Пʼять причин, які знаходять судді, щоб закрити справи про водіння напідпитку
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, і озвучив умови
ГоловнаСвіт

Польща: якщо Ілон Маск закриє для України доступ до Starlink, це спровокує “велику кризу міжнародних відносин”

Польща й надалі оплачуватиме українським військовим і цивільним користування сервісами Starlink.

Польща: якщо Ілон Маск закриє для України доступ до Starlink, це спровокує “велику кризу міжнародних відносин”
Ілюстративне фото
Фото: t.me/OleksiyKuleba/3379

Польський міністр Кшиштоф Гавковський попередив про наслідки від закриття Ілоном Маском доступу України до Starlink.

Про це повідомляє Euractiv.

Він зазначив, що Польща фінансує використання Україною супутникового зв’язку Starlink у військових і цивільних цілях. Отже, якби Маск в односторонньому порядку розірвав би корпоративний контракт із державою-членом ЄС, це спровокувало би “велику кризу міжнародних відносин”.

“Я не можу уявити ситуації, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані”, - наголосив Гавковський.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Міністр також запевнив, що Польща й надалі оплачуватиме українським військовим і цивільним користування сервісами Starlink.

Що передувало цій заяві

  • Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.

  • Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.

  • Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони працює над альтернативними системами Starlink. 

  • Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies