Польща: якщо Ілон Маск закриє для України доступ до Starlink, це спровокує “велику кризу міжнародних відносин”

Польський міністр Кшиштоф Гавковський попередив про наслідки від закриття Ілоном Маском доступу України до Starlink.
Про це повідомляє Euractiv.
Він зазначив, що Польща фінансує використання Україною супутникового зв’язку Starlink у військових і цивільних цілях. Отже, якби Маск в односторонньому порядку розірвав би корпоративний контракт із державою-членом ЄС, це спровокувало би “велику кризу міжнародних відносин”.
“Я не можу уявити ситуації, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані”, - наголосив Гавковський.
Міністр також запевнив, що Польща й надалі оплачуватиме українським військовим і цивільним користування сервісами Starlink.
Що передувало цій заяві
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Продовження доступу України до компанії Starlink було обговорено під час зустрічей офіційних осіб США та України. Це питання знову було порушено 20 лютого під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та президента Володимира Зеленського. Відомо, що під час зустрічі Україні повідомили, що їй "загрожує неминуче припинення послуги", якщо вона не досягне угоди щодо копалин.
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Очільник SpaceX Ілон Маск заперечив цю інформацію і звинуватив Reuters у брехні.
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Президент України Зеленський заявив, що натяків від США про відключення Starlink не було, але краще бути готовим.
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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони працює над альтернативними системами Starlink.
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Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink.