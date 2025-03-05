Польща: якщо Ілон Маск закриє для України доступ до Starlink, це спровокує “велику кризу міжнародних відносин”

Польський міністр Кшиштоф Гавковський попередив про наслідки від закриття Ілоном Маском доступу України до Starlink.

Про це повідомляє Euractiv.

Він зазначив, що Польща фінансує використання Україною супутникового зв’язку Starlink у військових і цивільних цілях. Отже, якби Маск в односторонньому порядку розірвав би корпоративний контракт із державою-членом ЄС, це спровокувало би “велику кризу міжнародних відносин”.

“Я не можу уявити ситуації, в якій ділові відносини між Польщею та американською компанією будуть раптово перервані”, - наголосив Гавковський.

Міністр також запевнив, що Польща й надалі оплачуватиме українським військовим і цивільним користування сервісами Starlink.

Що передувало цій заяві