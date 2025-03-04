Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна «здатна захистити себе від російської агресії»

Польський прем’єр зазначив, що кожен, хто ставить під сумнів цю очевидну правду, сприяє тріумфу Путіна.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна є «суверенною і здатною захистити себе від російської агресії».

Про це політик написав у соцмережі Х.

“Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. Посеред політичних потрясінь і зростаючого хаосу це найважливіше. Кожен, хто ставить під сумнів цю очевидну правду, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?” – написав Туск.

Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne? — Donald Tusk (@donaldtusk) March 4, 2025