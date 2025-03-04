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Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна «здатна захистити себе від російської агресії»

Польський прем’єр зазначив, що кожен, хто ставить під сумнів цю очевидну правду, сприяє тріумфу Путіна.

Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна «здатна захистити себе від російської агресії»
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна є «суверенною і здатною захистити себе від російської агресії». 

Про це політик написав у соцмережі Х. 

“Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. Посеред політичних потрясінь і зростаючого хаосу це найважливіше. Кожен, хто ставить під сумнів цю очевидну правду, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?” – написав Туск.

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