Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна «здатна захистити себе від російської агресії»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща безпечніша, якщо Україна є «суверенною і здатною захистити себе від російської агресії».
Про це політик написав у соцмережі Х.
“Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. Посеред політичних потрясінь і зростаючого хаосу це найважливіше. Кожен, хто ставить під сумнів цю очевидну правду, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?” – написав Туск.
Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?— Donald Tusk (@donaldtusk) March 4, 2025
- За інформацією агенції Bloomberg, президент США Дональд Трамп у понеділок все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
- Раніше The Wall Street Journal повідомили, що Трамп заморозив закупівлю нової зброї для України, а питання інших джерел постачань має бути розглянуте на нараді у Білому домі.