У Єгипті зберуться лідери арабських країн, щоб знайти альтернативу плану Трампа щодо Гази

У вівторок лідери арабських країн збираються на екстрений саміт у єгипетському Каїрі, щоб обговорити альтернативу плану президента США Дональда Трампа про встановлення контролю над Газою та витісненню її палестинського населення.
Про це пишуть The Guardian та DW.
Міністри закордонних справ арабських країн зустрілися в столиці Єгипту в понеділок на попередню сесію, де досередились на плані відновлення території без переміщення її населення.
У вівторок цей план представлять лідерам Ліги арабських держав, зокрема Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії та Катару. Також очікується участь президента Ради ЄС Антоніо Кошти.
Цей план на меті протистояти плану Трампа контролювати Газу та реконструювати її після "переселення" близько 2 мільйонів палестинців до арабських країн.
За оцінками ООН, вартість відновлення Гази становить приблизно 53 мільярди доларів.
Хоча повний масштаб збитків буде відомий лише після того, як інспектори отримають повний доступ до території, ООН підрахувала, використовуючи супутникові дані, що майже 70% усіх споруд у Газі було пошкоджено або зруйновано. Це зокрема понад 245 000 будинків.
- У лютому на підсумковій пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп зробив шокуючу заяву про намір взяти під контроль Смугу Гази.
- За словами президента США, Сполучені Штати «володітимуть цією землею та візьмуть на себе відповідальність щодо розмінування усіх бомб, які не вибухнули, та роззброєння». Також Трамп пообіцяв, що Вашингтон «розвиватиме цю територію, створить тисячі й тисячі робочих місць, і вона стане тим, чим пишатиметься весь Близький Схід».
- Але у Франції, Китаї, Австралії та інших країнах не підтримали ініціативу Трампа.
- Також Трамп закликав виселити із Смуги Гази приблизно 2 мільйони палестинців. Він заявив, що Штати перетворять Газу на “Рів'єру Близького Сходу” і палестинцям не дозволять повернутися туди.
- Саудівська Аравія очолила термінові зусилля арабського світу із розробки плану майбутнього Смуги Гази на противагу амбіціям президента США Дональда Трампа.
- За даними Reuters вже є не менш ніж чотири пропозиції щодо майбутнього Гази, але єгипетська тепер стає центральною в спробах знайти альтернативу ідеї Трампа.
- Зокрема президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що його країна розробляє план відновлення Смуги Гази без витіснення палестинців із території на противагу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо депопуляції території, щоб американці взяли контроль над нею.