У Єгипті зберуться лідери арабських країн, щоб знайти альтернативу плану Трампа щодо Гази

Йдеться про план встановлення контролю над Газою та витісненню її палестинського населення.

У вівторок лідери арабських країн збираються на екстрений саміт у єгипетському Каїрі, щоб обговорити альтернативу плану президента США Дональда Трампа про встановлення контролю над Газою та витісненню її палестинського населення.

Про це пишуть The Guardian та DW.

Міністри закордонних справ арабських країн зустрілися в столиці Єгипту в понеділок на попередню сесію, де досередились на плані відновлення території без переміщення її населення.

У вівторок цей план представлять лідерам Ліги арабських держав, зокрема Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії та Катару. Також очікується участь президента Ради ЄС Антоніо Кошти.

Цей план на меті протистояти плану Трампа контролювати Газу та реконструювати її після "переселення" близько 2 мільйонів палестинців до арабських країн.

За оцінками ООН, вартість відновлення Гази становить приблизно 53 мільярди доларів.

Хоча повний масштаб збитків буде відомий лише після того, як інспектори отримають повний доступ до території, ООН підрахувала, використовуючи супутникові дані, що майже 70% усіх споруд у Газі було пошкоджено або зруйновано. Це зокрема понад 245 000 будинків.