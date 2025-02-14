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Арабські країни терміново об’єднують зусилля довкола майбутнього Смуги Гази на противагу планам Трампа

Цього місяця запланований саміт, на якому розглянуть відповідні ідеї.

Арабські країни терміново об’єднують зусилля довкола майбутнього Смуги Гази на противагу планам Трампа
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія очолила термінові зусилля арабського світу із розробки плану майбутнього Смуги Гази на противагу амбіціям президента США Дональда Трампа, передає Reuters.

Проєкти ідей обговорюватимуть на зустрічі в Ер-Ріяді цього місяця за участю Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Пропозиції можуть включати фонд реконструкції під керівництвом країн Перської затоки та угоду щодо усунення ХАМАС.

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Саудівська Аравія та її арабські союзники були неприємно вражені від плану Трампа «очистити» Газу від палестинців і переселити більшу їх частину до Йорданії та Єгипту. Каїр і Амман негайно відкинули цю ідею.

Одне з джерел агенції в арабському уряді повідомило, що вже є не менш ніж чотири пропозиції щодо майбутнього Гази, але єгипетська тепер стає центральною в спробах знайти альтернативу ідеї Трампа.

Вона передбачає формування національного палестинського комітету для управління Смугою Гази без участі ХАМАС, міжнародну участь у відновленні без переміщення палестинців за кордон та рух до рішення про створення двох держав.

Представники Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії, ОАЕ та Палестини розглянуть і обговорять план в Ер-Ріяді, перш ніж його представлять на запланованому саміті 27 лютого. У цьому процесі стає ключовою роль наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Ізраїль вже відкинув будь-яку роль ХАМАС чи палестинської адміністрації в управлінні Газою і забезпеченні безпеки. 

Країни Перської затоки, які традиційно фінансували реконструкцію у Газі, заявили, що не хочуть знову це робити без гарантій того, що Ізраїль знову не зруйнує збудоване.

Серед планів – зведення буферної зони і фізичного бар’єру, щоб зупинити будівництво тунелів через кордон Гази з Єгиптом. Близько 50 єгипетських та інших іноземних компаній хочуть залучити до виконання робіт.

  • Цього місяця на підсумковій пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп зробив шокуючу заяву про намір взяти під контроль Смугу Гази.
  • За словами президента США, Сполучені Штати «володітимуть цією землею та візьмуть на себе відповідальність щодо розмінування усіх бомб, які не вибухнули, та роззброєння». Також Трамп пообіцяв, що Вашингтон «розвиватиме цю територію, створить тисячі й тисячі робочих місць, і вона стане тим, чим пишатиметься весь Близький Схід». 
  • Але у Франції, Китаї, Австралії та інших країнах не підтримали ініціативу Трампа.
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