У Франції, Китаї, Австралії та інших країнах не підтримали ініціативу Трампа взяти під контроль Газу

Вони переважно наголошували на необхідності відданості принципу двох держав.

Президент і лідер Палестинської національної автономії Махмуд Аббас відкинув пропозицію американського президента Дональда Трампа взяти під контроль Смугу Гази. Про це пише BBC з посиланням на AFP.

У заяві офісу Аббаса висловили "міцне неприйняття закликів захопити Смугу Гази та витіснити палестинців за межі батьківщини". Там наголосили, що права палестинців не підлягають обговоренню, а Газа є невід'ємною частиною держави Палестина.

В окремому повідомленні Аббас назвав плани Трампа серйозним порушенням міжнародного права. Він додав, що Палестина не дозволить порушувати права свого народу, "за які боролися десятиліттями".

Окремо проти плану Трампа виступив і прем'єр-міністр Палестинської адміністрації, який нині перебуває з візитом у Єгипті. І він, і єгипетський міністр закордонних справ підкреслили важливість недопущення переміщення зі Смуги Гази палестинців, які відмовилися звідти виїжджати.

Не підтримали ініціативу Трампа виселити палестинців за межі Смуги та взяти її під американський контроль і інші країни. Китай і Австралія наголосили на важливості принципу двох держав, турецький міністр закордонних справ вважає, що будь-яка "евакуація" палестинців лише посилить конфлікт, а МЗС Франції опублікувало заяву, де виступило проти виселення палестинського народу з Гази.