Розкрадання коштів "Поліграфкомбінату «Україна»" часів Степанова: в Естонії справу відправили до суду

Чотирьох громадян Естонії судитимуть у справі про відмивання 35 млн євро, які надійшли з України, пише ERR. Йдеться про справу Максима Степанова – колишнього очільника ДП "Поліграфічний комбінат Україна" і міністра охорони здоров'я України.

Троє підприємців – Пріту Порила, Дмитро Фокін та Айвар Рійсу – обвинувачені в відмиванні коштів у складі групи, а Світлана Калініна – у пособництві. 4 лютого цю справу передали до суду, а загалом розслідування тривало декілька років.

Слідство вважає, що обвинувачувані легалізували понад 35 млн євро, отриманих з України. Свої послуги з відмивання коштів вони нібито надали тодішньому очільнику ДП Максиму Степанову. За даними українського слідства, він з 2013 по 2021 рік міг вивести з рахунків компанії не менше 35,1 млн євро.

Кошти переказували на рахунок естонської компанії Дмитра Фокіна Feature OÜ. За версією правоохоронців, Фокін та інші обвинувачувані створили ланцюжок постачань, у якому естонська компанія нібито постачала українському підприємству матеріали для документів. Але ціни на матеріали були завищені – порівняно з вартістю від виробника, за якою купувала естонська фірма, накрутка складала 4-6 разів. Кошти надходили на рахунок естонські фірми, а потім переказувалися десяткам інших фірм в Естонії і за кордоном. Аби приховати походження коштів, обвинувачувані, за даними прокуратури, укладали фіктивні угоди або створювали штучні боргові зобов'язання.

"Більша частина коштів, як з'ясували слідчі, насамкінець поверталася до Максима Степанова або пов'язаних із ним осіб", – повідомили журналісти.

Державний прокурор Юрген Хюва повідомив, що обвинувачувані умисно старалися приховати сліди злочину.

Хто такий Максим Степанов

2011-2016 роки – очолював державне підприємство "Поліграфкомбінат «Україна»", що виробляє бланки для офіційних документів.

2017-2019 роки – голова Одеської обласної державної адміністрації.

30 березня 2020 року – призначений на посаду Міністра охорони здоров‘я.

18 травня 2021 року – Верховна Рада України звільнила Степанова з посади очільника МОЗ.

У липні 2023 Максим Степанов заочно отримав підозру по справі про розкрадання коштів поліграфічного комбінату. Слідство вважало, що він при закупівлі матеріалів для виготовлення закордонних паспортів використовував підконтрольну йому естонську компанію. Ця фірма-прокладка дозволяла купувати матеріали по ціні в 4-6 разів вище, ніж напрямку в виробника. Степанов на момент отримання заочної підозри, імовірно, був за кордоном.

У вересні 2023 його арештували – теж заочно.