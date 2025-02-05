Поштова служба США призупинила прийом міжнародних посилок з Китаю та Гонконгу

Товари з Китаю та Гонконгу становлять приблизно третину імпорту до США, який не обкладали митами.

Поштова служба США заявила, що припинить приймати посилки з Китаю та Гонконгу до подальшого повідомлення.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Рішення поштової служби ухвалене на виконання рішення президента США Дональда Трампа про скасування правила de minimis, яке дозволяло будь-кому відправляти пакунки вартістю менше 800 доларів до Сполучених Штатів без мит або необхідності проходження перевірок. Це правило активно використовують китайські онлайн майданчики, зокрема, Shein і Temu.

Товари з Китаю та Гонконгу становили приблизно третину імпорту de minimis у 2023 році, згідно з аналізом даних митної та прикордонної служби Дослідницької служби Конгресу США. За даними митної та прикордонної служби США, у 2024 фінансовому році до країни надійшло близько 1,36 мільярда відправлень із використанням правила de minimis.

Пакунки з Китаю, які раніше мали право на звільнення de minimis, тепер підпадають під тарифи, запроваджені під час першої адміністрації Трампа та здебільшого збережені протягом терміну Байдена. Вони також обкладаються додатковим 10% митом на весь імпорт з Китаю.

Нагадаємо, 1 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження митних тарифів на імпорт товарів з Китаю.

У відповідь Китай вирішив обкласти митом у 15 та 10 % деякі американські товари, розпочати антитрастове розслідування проти техногіганта Google та обмежити експорт ключових мінералів з Китаю.